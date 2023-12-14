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Эрдоган призвал США отказаться от безоговорочной поддержки Израиля
14.12.2023 20:22 Алина Груднева

Эрдоган призвал США отказаться от безоговорочной поддержки Израиля

В четверг, 14 декабря, состоялся первый с начала войны в Израиле телефонный разговор между президентом турции Тайипом Реджепом Эрдоганом и американским лидером Джо Байденом.

Стороны обсудили наземную операцию ЦАХАЛа в Газе, двусторонние отношения Турции и США, процесс членства Швеции в НАТО, а также глобальные и региональные проблемы.

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По словам Эрдогана, "человеческая трагедия" в Газе должна быть прекращена как можно скорее.

"Отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня. Историческая ответственность США - как можно скорее обеспечить постоянное прекращение огня в регионе", - сказал он.

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