



Эксперты: Иран силен в атаках ракетами, но не в обороне

Эксперты утверждают, что Израилю не составит труда поразить цели на территории Ирана, если он решит нанести прямой удар в ответ на беспрецедентный залп беспилотников и ракет в субботу вечером, ссылаясь на устаревшие ВВС Тегерана и собственные системы ПВО, основанные на устаревших российских моделях.



Иран - "сверхдержава в области тактических баллистических ракет и БПЛА", - говорит бригадный генерал в отставке Цвика Хаймович, бывший начальник воздушной обороны ВВС.



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Другое дело, что его ПВО построена в основном на российских зенитно-ракетных комплексах С-200 и С-300 или на ряде местных аналогов, таких как Bavar-373, Khordad, Raad, Sayyad и Talash, а также на старых американских и российских военных самолетах, некоторые из которых датируются 1970-ми годами эпохи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.



Подобные системы были развернуты в Сирии с 2015 года, что дало израильским пилотам многолетний опыт борьбы с ними.



"Наши ВВС и ВВС коалиции летали в таких условиях. Они знают, как эффективно справляться с этой системой", - говорит Хаймович. "Я буду относиться к ним с уважением, но это не будет главной проблемой в борьбе с Ираном".



Сидхарт Кауша, научный сотрудник Королевского объединенного стратегического института в Лондоне, говорит, что главной проблемой для Израиля может стать не уклонение от иранских ракет класса "земля-воздух", а возможность успешно наносить удары по военным базам на западе и юге Ирана, что требует применения проникающих бомб.



По словам Кауша, израильские самолеты, такие как стелс-истребители F-35, которые могут обойти иранские сети ПВО, обычно несут меньшие боеприпасы. Но против глубоко залегающих целей могут потребоваться более крупные боеприпасы, а значит, их придется нести снаружи на таких самолетах, как F-16, что сделает их более заметными для радаров. Для безопасности пилоты, возможно, будут запускать их с большего расстояния.



"Иранская сеть ПВО, конечно, не является непробиваемой для этих самолетов, но это повышает риск потерь, а также увеличивает возможности Ирана, по крайней мере теоретически, перехватить некоторые входящие боеприпасы", - говорит он.



