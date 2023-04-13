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Экс-советник по нацбезопасности США: Израилю нужно вступить в НАТО
13.04.2023 19:55 Алина Груднева

Экс-советник по нацбезопасности США: Израилю нужно вступить в НАТО

Бывший советник Белого Дома по национальной безопасности Джон Болтон предложил Израилю вступить в НАТО.

Об этом он написал в статье для Wall Street Journal.

По мнению Болтона, поры реализовать идею о том, что Североатлантический Альянс должен стать "глобальной организацией".

"Нам необходимо реализовать идею бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара сделать НАТО глобальной организацией, пригласив Японию, Австралию и Израиль присоединиться к альянсу", — считает Болтон.

По его словам, другие страны тоже могли бы вступить в НАТО, если будут соответствовать установленным альянсом критериям расходов на оборону.

Болтон объяснил, что такое расширение НАТО можно рассматривать как стратегию противостояния России, Китаю и иранской угрозе.

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