



Экс-советник по нацбезопасности США: Израилю нужно вступить в НАТО

Бывший советник Белого Дома по национальной безопасности Джон Болтон предложил Израилю вступить в НАТО.



Об этом он написал в статье для Wall Street Journal.



По мнению Болтона, поры реализовать идею о том, что Североатлантический Альянс должен стать "глобальной организацией".



"Нам необходимо реализовать идею бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара сделать НАТО глобальной организацией, пригласив Японию, Австралию и Израиль присоединиться к альянсу", — считает Болтон.



По его словам, другие страны тоже могли бы вступить в НАТО, если будут соответствовать установленным альянсом критериям расходов на оборону.



Болтон объяснил, что такое расширение НАТО можно рассматривать как стратегию противостояния России, Китаю и иранской угрозе.