



Экс-глава ЦРУ сказал, на кого Россия нападет после Украины

Президент России Владимир Путин не остановится, если Украина не победит в этой войне.



Такое предупреждение сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он считает, что после Украины аппетиты Кремля возрастут, и Россия двинется дальше.



"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей под прицелом окажется Молдова, а может быть, и одна из стран Балтии", - предупредил Петреус.