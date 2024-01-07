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Экс-глава ЦРУ сказал, на кого Россия нападет после Украины
07.01.2024 20:58 Алина Груднева

Экс-глава ЦРУ сказал, на кого Россия нападет после Украины

Президент России Владимир Путин не остановится, если Украина не победит в этой войне.

Такое предупреждение сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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Он считает, что после Украины аппетиты Кремля возрастут, и Россия двинется дальше.

"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей под прицелом окажется Молдова, а может быть, и одна из стран Балтии", - предупредил Петреус.

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