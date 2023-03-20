



Египет и Россия провели переговоры по строительству АЭС и поставкам зерна

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел в воскресенье, 20 марта, переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы обсудить строящуюся Россией АЭС на северном побережье Египта, а также поставки зерна и продовольственную безопасность, сообщило агентство Reuters.



На встрече с официальными лицами, в том числе с министром торговли России и специальным представителем президента РФ также обсуждался вопрос о создании российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.



В 2015 году Путин заявил, что Россия планирует построить в Египте атомную электростанцию. Это заявление последовало вслед за улучшением российско-египетских отношений после избрания Сиси.



Строительство первой в Египте атомной электростанции в Эль-Дабаа, которое ведет российская государственная энергетическая корпорация "Росатом", началось в июле прошлого года. Ожидается, что строительство продлится как минимум до 2030 года.



После вторжения России в Украину Египет пытается сбалансировать свои отношения с Россией и западными державами.



Он является крупным импортером российской пшеницы и в большей степени зависит от поставок из России, поскольку конфликт нарушил его закупки зерна в Украине.



