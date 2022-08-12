



Эдельштейн выдвинул ультиматум

После поражения на праймериз партии Ликуд бывший спикер Кнессета Юли Эдельштейн обдумывает свое будущее в партии.

Об этом сообщает "Кан 11".

Он потребовал, чтобы его сделали министром в следующем правительстве. В противном случае Эдельштейн пообещал покинуть Ликуд.

На предыдущих праймериз он был первым в списке, нов этот раз он резко опустился, заняв 17-е место.