Эдельштейн выдвинул ультиматум
После поражения на праймериз партии Ликуд бывший спикер Кнессета Юли Эдельштейн обдумывает свое будущее в партии.
Об этом сообщает "Кан 11".
Он потребовал, чтобы его сделали министром в следующем правительстве. В противном случае Эдельштейн пообещал покинуть Ликуд.
На предыдущих праймериз он был первым в списке, нов этот раз он резко опустился, заняв 17-е место.
Теперь партийный список Ликуда возглавили Ярив Левин, Эли Коэн и Йоав Галант.
Депутат Кнессета Мики Зоар в ответ сказал, что Эдельштейн станет министром, если блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу победит.
"Человек с большим стажем идеально подходит и достоин этого. Я знаю, что Нетаниягу ничего против него не имеет, они много говорили даже после того, как Юли хотел баллотироваться. Нетаниягу ценит его за все, что он сделал", - сказал Зоар.
Депутат Кнессета Мики Зоар в ответ сказал, что Эдельштейн станет министром, если блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу победит.
"Человек с большим стажем идеально подходит и достоин этого. Я знаю, что Нетаниягу ничего против него не имеет, они много говорили даже после того, как Юли хотел баллотироваться. Нетаниягу ценит его за все, что он сделал", - сказал Зоар.