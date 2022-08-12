Новости » Политика
Эдельштейн выдвинул ультиматум
12.08.2022 08:45 Алина Груднева

Эдельштейн выдвинул ультиматум

После поражения на праймериз партии Ликуд бывший спикер Кнессета Юли Эдельштейн обдумывает свое будущее в партии.

 
Об этом сообщает "Кан 11".
 
Он потребовал, чтобы его сделали министром в следующем правительстве. В противном случае Эдельштейн пообещал покинуть Ликуд. 
 
На предыдущих праймериз он был первым в списке, нов этот раз он резко опустился, заняв 17-е место.
 
Теперь партийный список Ликуда возглавили Ярив Левин, Эли Коэн и Йоав Галант.

Депутат Кнессета Мики Зоар в ответ сказал, что Эдельштейн станет министром, если блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу победит. 

"Человек с большим стажем идеально подходит и достоин этого. Я знаю, что Нетаниягу ничего против него не имеет, они много говорили даже после того, как Юли хотел баллотироваться. Нетаниягу ценит его за все, что он сделал", - сказал Зоар.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы