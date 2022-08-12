Мики Зоар ответил на ультиматум Эдельштейна
Депутат Кнессета Мики Зоар прокомментировал ультиматум коллеги Юли Эдельштейна.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 12 августа в интервью радиостанции 103FM.
"Если мы выиграем, Эдельштейн будет министром. Человек с большим стажем идеально подходит и достоин этого. Я знаю, что Нетаниягу ничего против него не имеет, они много говорили даже после того, как Юли хотел баллотироваться. Нетаниягу ценит его за все, что он сделал", - сказал Зоар.
Напомним, что Эдельштейн потребовал, чтобы его сделали министром в следующем правительстве. В противном случае Эдельштейн пообещал покинуть Ликуд.
Напомним, что Эдельштейн потребовал, чтобы его сделали министром в следующем правительстве. В противном случае Эдельштейн пообещал покинуть Ликуд.