



Мики Зоар ответил на ультиматум Эдельштейна

Депутат Кнессета Мики Зоар прокомментировал ультиматум коллеги Юли Эдельштейна.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 12 августа в интервью радиостанции 103FM.