



Дуда пояснил скандальные слова о Крыме: позиция не менялась

Президент Польши Анджей Дуда пояснил свое скандальное заявление о том, что Украине вряд ли удастся вернуть Крым.



"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и есть четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом", - сказал он.



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По словам польского лидера, оккупация Россией международно признанных украинских территорий является преступлением. Он также подчеркнул, что нынешняя война не может закончиться победой России.



"Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма", - добавил он.



Ранее в одном из интервью Дуда сказал, что Украина вернет оккупированные территории, но не уверен, что это получится сделать с Крымом. Его слова вызвали негативную реакцию как в Украине, так и в Польше.