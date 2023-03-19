



Доклад ООН: За удары по драмтеатру в Мариуполе и Краматорску ответственна Россия

Ответственность за атаки на Драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске и ТЦ в Кременчуге несут войска РФ. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.



Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер, а российские военные совершали нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, явно пренебрегая вредом и страданиями, нанесенными гражданскому населению.



"Сотни гражданских лиц находились в местах, пострадавших от обстрелов железнодорожного вокзала Краматорска и драматического театра в Мариуполе. Также сотни гражданских лиц находились в жилых районах Чернигова во время нападений 3 марта 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а многие другие получили ранения", - говорится в докладе.



Материалы доклада лягут в основу расследования о преступлениях России против человечности.



Напомним, что Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) завершила 10-месячное расследование ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года, в результате которого как минимум 58 человек погибли и ещё более 100 получили ранения. HRW совместно с исследовательской группой SITU подтвердила в своем расследовании, что за атакой на вокзал стоят российские военные.