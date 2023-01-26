



Дери намерен вернуться на пост министра

Председатель ШАС Арье Дери дал первое интервью после его увольнения с поста министра по решению БАГАЦа.



Он сказал журналистам 11-го, 12-го и 13-го каналов, что его отстранение от должности не представляет угрозы для нынешнего правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



По словам Дери, ШАС не собирается покидать правительство, которое поставило перед собой глобальную цель сохранить еврейскую идентичность и помочь гражданам.



Он пообещал вернуться, чтобы стать министром, как только Кнессет примет новые законы.



"Это произойдет, даже если на это уйдет две недели, месяц, или два месяца", — сказал он.