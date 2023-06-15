



Члены коалиции критикуют Ликуд после голосования в Комитет по назначениям судей

Члены правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу обменялись обвинениями в среду вечером после того, как депутат от оппозиции была избрана в ключевую судебную коллегию. Несколько членов коалиции раскритиковали партию “Ликуд”, самую умеренную фракцию в праворелигиозной коалиции, после избрания депутата “Еш Атид” Карине Эльхарар в Комитет по назначениям судей, назначающий судей, в том числе в БАГАЦ.



12 канал процитировал депутата “Ликуд”, поддержавшего Эльхарар в тайном голосовании.



“Нетаниягу знал, что она будет выбрана, и не был удивлен результатом”, – цитирует депутата издание. “Мы спасли Нетаниягу от (министра юстиции) Ярива Левина”.



Член “Ликуда” предполагает, что если бы “Эльхарар не получила достаточной поддержки, протесты вспыхнули бы и выросли бы за пределы поля”.

Эльхарар была избрана 58-56, а это означает, что по крайней мере четыре члена коалиции проголосовали за нее. Единственный ее конкурент в избирательном бюллетене, Талли Готлиб из “Ликуд”, потерпела сокрушительное поражение после того, как отказалась отозвать свою кандидатуру.



Хотя голосование было тайным, депутаты Кнессета Дэвид Битан и Юлий Эдельштейн, а также Йоав Галант и Гила Гамлиэль входят в число тех, кто, как считается, склонили чашу весов в пользу Эльхарар. Вторые, отдельные выборы будут проведены в течение 30 дней, чтобы выбрать второго депутата. Ожидается, что кандидатом станет депутат от “Оцма Йегудит” Ицхак Кройзер.



Лидеры оппозиции заявили, что события дня, в том числе попытка Нетаниягу отложить голосование на месяц, показали, что “ему нельзя доверять”, и объявили, что прервут переговоры о судебной реформе, организованные президентом Ицхаком Герцогом, до созыва комиссии.



Как сообщает Haaretz, высокопоставленные члены “Ликуд” в последние дни выразили несогласие с пересмотром судебной системы, заявив, что это нанесло ущерб общественной поддержке партии и сняло с повестки дня другие важные вопросы.



“Все больше и больше министров и депутатов в коалиции сигнализируют Нетаньяху, чтобы он отказался от реформ и дистанцировался от Ярива Левина”, – сообщил изданию депутат от коалиции.



По сообщению Walla, депутат Кнессета от партии “Еш Атид” Меир Коэн лоббировал 12 потенциальных перебежчиков из коалиции. Согласно данным Ynet, к усилиям также был причастен депутат Кнессета от партии “А-Маханэ а-мамлахти” Чили Троппер. Переговоры с членами коалиции продолжались до утра среды, а к полудню партия знала, что от четырех до шести членов коалиции проголосуют за оппозицию.



“Я рад, что на другой стороне были депутаты, которые вели себя ответственно и положили ответственный бюллетень в урну. Этот день закончился хорошо, в том смысле, что в Отборочной комиссии есть представитель оппозиции”, – прокомментировал ситуацию Бени Ганц.



Министр культуры и спорта Мики Зоар из “Ликуд” заявил, что, поскольку переговоры заморожены, коалиция теперь должна провести судебную реформу.



“Оппозиция с самого начала недобросовестно подошла к переговорам в резиденции президента, и сегодня мы получили тому подтверждение”, – сказал он.

Обвинения посыпались между законодателями коалиции вскоре после объявления результатов.



Готлиб, набравшая всего 15 голосов, нацелилась на Нетаниягу, обвинив его в организации победы Эльхарар.



“Предатели в “Ликуд” голосовали за представителей оппозиции не по своей воле. Это именно то, чего хотел премьер-министр”, – заявила она “Кан”. “Кошка вылезла из мешка, и мы открыли истинное лицо коалиции”.



Депутат от “Ликуд” Моше Саада считает, что “перебежчики” были членами его собственной партии. Мики Зоар в интервью 12 каналу назвал членов коалиции, поддержавших Эльхарар, “предателями”.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что членов “Ликуд” “очень беспокоит” то, что они не голосуют за коалицию, несмотря на то, что его собственная партия “Оцма Йегудит” отказалась сотрудничать с коалицией в прошлом месяце в знак протеста против бюджетных ассигнований.



“И возникает большой вопрос, привержены ли все члены "Ликуда" судебной реформе”, – сказал он.



Депутат Кнессета от “Ликуд” Май Голан обвинила своих коллег в том, что они “тянут Беннетта”.



“Они взяли мандат, который им дала общественность, и обманули их”, – написала Голан в Twitter о тех, кто голосовал за Эльхррар.



Но другие члены коалиции увидели в этом хаосе еще одну причину для проведения судебной реформы.



“Легко скинуть с себя ответственность и искать виноватых. Мы – правительство, мы – коалиция, и мы несем ответственность”, – написал в Twitter депутат от “Ликуд” Боаз Бисмут. “Единственный способ извиниться перед нашими избирателями – это провести реформу”.



В Тель-Авиве около 200 сторонников оппозиции, выступающих против пересмотра судебной системы, собрались, чтобы выступить против правительства и отпраздновать победу Эльхарар.



“Мы видим, что у “Ликуд” есть либеральная основа, приверженная демократии”, – сказал один из активистов Ynet. “Я пришел отпраздновать это”.