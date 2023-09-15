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Член "Ликуда" посетил Умань, несмотря на предостережения Нетаниягу
15.09.2023 13:33 Алина Груднева

Член "Ликуда" посетил Умань, несмотря на предостережения Нетаниягу

Член "Ликуда" Элияху Ревиво на Рош ха-Шана отправился в Умань.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Здесь, в Умани я хочу передать вам наилучшие пожелания, о которых только можно молиться", - сказал депутат в послании к Рош ха-Шана.

Паломничество в Умань Ревиво совершил, несмотря на предостережения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что поездка в Украину может быть опасной на фоне продолжающихся обстрелов, которые совершают россияне.

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