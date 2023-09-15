Член "Ликуда" посетил Умань, несмотря на предостережения Нетаниягу
Член "Ликуда" Элияху Ревиво на Рош ха-Шана отправился в Умань.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
"Здесь, в Умани я хочу передать вам наилучшие пожелания, о которых только можно молиться", - сказал депутат в послании к Рош ха-Шана.
Паломничество в Умань Ревиво совершил, несмотря на предостережения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что поездка в Украину может быть опасной на фоне продолжающихся обстрелов, которые совершают россияне.
אלפים משתתפים בטקס אמירת "התיקון הכללי" ברחוב פושקינה באומן, סמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב@AkivaWeisz (צילום: "פאייכלה") pic.twitter.com/F9cnz5MrHa— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2023