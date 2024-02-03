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Британия: США имеют право реагировать на нападения
03.02.2024 11:15 Алина Груднева

Британия: США имеют право реагировать на нападения

Великобритания приветствовала удары по объектам проиранских боевиков в Ираке и Сирии, которые были нанесены американскими военными в ночь на 3 февраля.

"Великобритания и США - верные союзники. Мы не будем комментировать их действия, но поддерживаем их право реагировать на нападения", - сказал представитель британского правительства.

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По его словам, Соединенное Королевство уже давно осуждает дестабилизирующую деятельность Ирана во всем регионе.

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