



Британия: США имеют право реагировать на нападения

Великобритания приветствовала удары по объектам проиранских боевиков в Ираке и Сирии, которые были нанесены американскими военными в ночь на 3 февраля.



"Великобритания и США - верные союзники. Мы не будем комментировать их действия, но поддерживаем их право реагировать на нападения", - сказал представитель британского правительства.



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По его словам, Соединенное Королевство уже давно осуждает дестабилизирующую деятельность Ирана во всем регионе.