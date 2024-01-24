



Британия: “По Йемену наносят удары 24 страны”



Великобритания заявила, что 24 страны, включая США, Германию и Австралию, провели усиленные атаки в Йемене. Эти удары были направлены против восьми объектов, расположенных в районах, контролируемых хуситами.



Американские и британские вооруженные силы, поддержку которым оказали Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия, среагировали на нападения хуситов на суда в Красном море и прибрежных водах. Главная цель этих ударов состояла в том, чтобы остановить или, по крайней мере, ослабить способность хуситов продолжать атаки на мировую торговлю и моряков, предотвращая эскалацию конфликта.

