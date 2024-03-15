



Боррель: Его Святейшество Папа вошел в сад, в который его никто не звал

Слова Папы Римского Франциска о "белом флаге" и переговорах между Украиной и РФ продолжают комментировать мировые лидеры.



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Так, например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не считает такой призыв правильным, и напомнил, что "вскользь затронул" заявления понтифика в своей речи в Совбезе ООН в начале недели.



"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что Его Святейшество Папа вошел в сад, в который его никто не звал", – цитирует евродипломата RTVE.



Говоря об этом Боррель использовал испанскую идиому, означающую "накликать на себя беду".



Глава европейской дипломатии подчеркнул, что не считает правильным "приглашать Украину к капитуляции – напротив, пора продолжать ей помогать".



Как сообщал Mignews, в интервью Папа Франциск заявил, что Украина "должна иметь отвагу поднять белый флаг". И хотя позже в пресс-службе Святого Престола объяснили, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию, а возвращение к переговорам, эти слова вызвали в мире волну критики. В частности, немецкие епископы раскритиковали заявление Папы о "белом флаге".