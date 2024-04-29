



Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по перемирию в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Эр-Рияд в начале своего нового тура, целью которого является достижение прочного перемирия между Израилем и ХАМАСом и соглашения о заложниках, а также увеличение гуманитарной помощи Газе.



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Блинкен, который позже посетит Иорданию и Израиль, встретится в столице Саудовской Аравии с министрами иностранных дел стран Персидского залива и Европы, сообщил представитель Госдепартамента.

