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Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по перемирию в Газе
29.04.2024 08:13 MIGnews.com

Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по перемирию в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Эр-Рияд в начале своего нового тура, целью которого является достижение прочного перемирия между Израилем и ХАМАСом и соглашения о заложниках, а также увеличение гуманитарной помощи Газе.

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Блинкен, который позже посетит Иорданию и Израиль, встретится в столице Саудовской Аравии с министрами иностранных дел стран Персидского залива и Европы, сообщил представитель Госдепартамента.
 

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