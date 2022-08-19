Новости » Политика
Берлускони поддержал призыв об отказе от российского газа
19.08.2022 12:44 Ольга Белозерова

Берлускони поддержал призыв об отказе от российского газа

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что государству следует отказаться от российского газа, но создать условия для альтернативных поставок.

Как сообщают РИА-Новости, Берлускони спросили, поддерживает ли он призыв нескольких партий к правительству Италии остановить поставки газа из РФ. 

"Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии", - заявил Берлускони.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы