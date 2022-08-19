



Берлускони поддержал призыв об отказе от российского газа

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что государству следует отказаться от российского газа, но создать условия для альтернативных поставок.



Как сообщают РИА-Новости, Берлускони спросили, поддерживает ли он призыв нескольких партий к правительству Италии остановить поставки газа из РФ.



"Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии", - заявил Берлускони.