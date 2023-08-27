



Бен-Гвир настаивает: Право на жизнь важнее права на свободное передвижение

Бен-Гвир повторил свои слова в видеообращении, опубликованном 25 августа, сказав: “Я не только не сожалею о своих словах, я говорю их снова”.



“Все просто: право на жизнь превосходит право на свободное передвижение”, – заявил журналистам министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир перед еженедельным заседанием Кабинета министров.



В отдельном комментарии он сказал: “Весь мир понимает, что я имею в виду, только BDS (движение за бойкот, изъятие инвестиций и санкции) не понимает”.



Комментарии Бен-Гвира прозвучали после того, как он вызвал ажиотаж на прошлой неделе, когда он сказал интервьюеру: “Мое право, а также право моей жены и моих детей путешествовать по дорогам Иудеи и Самарии важнее, чем свобода движения арабов”.





