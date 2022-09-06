



Австрия ограничит цены на электроэнергию для населения

Правительство Австрии введет контроль цены и потребления электроэнергии для домохозяйств. Для тех, кто ограничит потребление до 80% по сравнению со среднестатистическими показателями за прошлый год, цена будет меньше, а для остальных – рыночной.



Для каждой сознательной семьи такой шаг обеспечит ежегодную экономию в среднем на 500 евро, объявить о нем официально могут на заседании правительства уже завтра, в среду, 7 сентября. Об этом сообщила газета Der Standard со ссылкой на сотрудников министерств финансов и энергетики.



Ожидается, что правительство Австрии выделит 2,5 миллиарда евро на поддержку данного решения.