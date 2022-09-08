



Австрийский дипломат возглавит правозащитный орган ООН

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в среду предложил опытному австрийскому дипломату возглавить офис по правам человека ООН после резкой критики со стороны Китая за обвинения Пекина в злоупотреблениях в отношении мусульманских меньшинств.



Предложение по кандидатуре Фолькера Тюрка, в настоящее время заместителя генерального секретаря по политике в офисе Гутерриша, должно быть одобрено Генеральной Ассамблеей ООН.



Тюрк, много лет проработавший в агентстве ООН по делам беженцев, сменит Мишель Бачелет из Чили на посту Верховного комиссара по правам человека в Женеве.



Срок полномочий Бачелет закончился в августе выпуском долгожданного доклада о правах человека в западном китайском регионе Синьцзян. В отчете Пекин обвиняется в серьезных нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических групп, которые могут быть приравнены к "преступлениям против человечности".



Тюрк также может столкнуться с давлением со стороны правозащитников. Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что его назначение совпадает с "временем значительных угроз правам человека во всем мире".

