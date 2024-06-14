



Армения призвала Беларусь одуматься



Армения призвала Беларусь одуматься в вопросе двусторонних отношений.



Соответствующую ноту протеста представило министерство иностранных дел страны по поводу слов представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза



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Ранее дипломат заявил, что Ереван направил Минску ноту протеста из-за комментария пресс-секретаря МИД Беларуси о "вмешательстве во внутренние дела" страны.



Как сообщалось 14 июня, МИД Беларуси назвали вызов посла Армении из-за помощи республики Азербаджану "недальновидной позицией" Еревана. Внешнеполитическое ведомство обвинило Армению в попытке сделать из Минска "внешнего врага", чтобы "отвлечь внимание от внутренних проблем".