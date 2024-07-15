



Армения и США проводят совместные военные учения

В понедельник, 15 июля, Армения и США начали совместные военные учения Eagle Partner.



Об этом сообщило министерство обороны страны.



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В учениях участвуют военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса. Мероприятия продлятся до 24 июля.



"Eagle Partner 2024 будут сосредоточены на стабилизационных задачах между враждующими сторонами во время миротворческой миссии. Целью учений является повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения", – сообщили в ведомстве.