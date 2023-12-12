



Антисемитский скандал в Польше: депутат затушил ханукию

В Польше вокруг ультраправый депутат Гжегож Браун угодил в антисемитский скандал, затушив в парламенте ханукию.



Он схватил в руки огнетушитель и затушил огонь, столкнувшись с сопротивлением со стороны находившейся рядом коллеги.



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Спикер парламента Шимон Головня осудил действия Брауна. Он подчеркнул, что в Сейме нет места антисемитизму и ксенофобии.



Ультраправый депутат уже попадал в похожий скандал. В прошлом он говорил, что существует заговор с целью "превратить Польшу в еврейское государство".

