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Антисемитский скандал в Польше: депутат затушил ханукию
12.12.2023 18:47 Алина Груднева

Антисемитский скандал в Польше: депутат затушил ханукию

В Польше вокруг ультраправый депутат  Гжегож Браун угодил в антисемитский скандал, затушив в парламенте ханукию.

Он схватил в руки огнетушитель и затушил огонь, столкнувшись с сопротивлением со стороны находившейся рядом коллеги.

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Спикер парламента Шимон Головня осудил действия Брауна. Он подчеркнул, что в Сейме нет места антисемитизму и ксенофобии.

Ультраправый депутат уже попадал в похожий скандал. В прошлом он говорил, что существует заговор с целью "превратить Польшу в еврейское государство".
 

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