Антисемитский скандал в Польше: депутат затушил ханукию
В Польше вокруг ультраправый депутат Гжегож Браун угодил в антисемитский скандал, затушив в парламенте ханукию.
Он схватил в руки огнетушитель и затушил огонь, столкнувшись с сопротивлением со стороны находившейся рядом коллеги.
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Спикер парламента Шимон Головня осудил действия Брауна. Он подчеркнул, что в Сейме нет места антисемитизму и ксенофобии.
Ультраправый депутат уже попадал в похожий скандал. В прошлом он говорил, что существует заговор с целью "превратить Польшу в еврейское государство".
Poseł Ekskrement Grzegorz Braun znów zrobił z siebie debila.— Zespół Brauna (@ZespolBrauna) December 12, 2023
Najpierw wynosił z sądu choinki. Dziś w Sejmie zgasił gaśnicą menorę chanukową.
Ten idiota jest niebezpieczny... Mam nadzieję, że nowy rząd dobierze mu się do dupy... pic.twitter.com/i1IXmXPuFh