Анкара требует от США "надавить на Израиль"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По данным TRT Haber, стороны в первую очередь обсудили продолжающуюся операцию Армии обороны Израиля в Газе.
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Фидан призвал США воспользоваться своим влиянием на Израиль, чтобы "остановить атаки в Газе". Также стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.