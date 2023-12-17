



Анкара требует от США "надавить на Израиль"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



По данным TRT Haber, стороны в первую очередь обсудили продолжающуюся операцию Армии обороны Израиля в Газе.



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Фидан призвал США воспользоваться своим влиянием на Израиль, чтобы "остановить атаки в Газе". Также стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.