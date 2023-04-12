



Анкара приветствовала решение закрыть Храмовую Гору для немусульман

Турция приветствовала решение израильского правительства запретить немусульманам подниматься на Храмовую Гору до завершения Рамадана.



По данным Анадолу, об этом сказал в ходе переговоров с главой израильского МИДа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



По словам турецких дипломатических источников, стороны обсудили последние события, произошедшие в мечети Аль-Акса.



Чавушоглу заявил, что "провокации" в священном месте "не должны повториться". Он также пообещал, что Анкара сделает все возможное для снижения напряженности.



