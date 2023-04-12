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Анкара приветствовала решение закрыть Храмовую Гору для немусульман
12.04.2023 20:44 Алина Груднева

Анкара приветствовала решение закрыть Храмовую Гору для немусульман

Турция приветствовала решение израильского правительства запретить немусульманам подниматься на Храмовую Гору до завершения Рамадана.

По данным Анадолу, об этом сказал в ходе переговоров с главой израильского МИДа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецких дипломатических источников, стороны обсудили последние события, произошедшие в мечети Аль-Акса.

Чавушоглу заявил, что "провокации" в священном месте "не должны повториться". Он также пообещал, что Анкара сделает все возможное для снижения напряженности.

 

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