



Аналитики: мобилизация в РФ столкнулась со множеством проблем

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что мобилизация в России столкнулась с большим количеством проблем.



"Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.", - говорится в сообщении Института.



Как отмечается, российские военкоматы, военкоматы и местные администрации мобилизуют мужчин, которые не соответствуют заявленным Кремлем критериям, особенно обещанию Шойгу о том, что при мобилизации приоритет отдается мужчинам с "боевым опытом".



Кроме этого, российские провоенные блоггеры и пользователи социальных сетей выражают обеспокоенность по поводу незаконной практики мобилизации и демонстрируют многие серьезные проблемы, связанные с этим процессом.



Как сообщается, пользователи соцсетей жалуются на незаконные мобилизационные уведомления о том, что пожилые люди, студенты, работники оборонной промышленности и гражданские лица, не имеющие опыта военной службы, подлежат мобилизации. Шойгу и другие официальные лица неоднократно заявляли, что эти категории лиц будут освобождены от частичной мобилизации.



"Таким образом, Кремль направляет немотивированных и потенциально разгневанных людей на войну с задачей вернуть себе инициативу в наступательной войне на чужбине, на поле боя вдали от дома", - отмечают аналитики.