



Агентство ООН запросило 7,9 млрд долларов на борьбу с миграционным кризисом

Международная организация по миграции (МОМ) в понедельник, 22 января выступила с призывом выделить 7,9 млрд долларов на борьбу с миграционным кризисом в 2024 году.



В заявлении агентства ООН говорится, что его призыв направлен на обеспечение финансирования для спасения жизней, защиты перемещающихся лиц, поиска решений проблемы перемещения и содействия безопасным путям регулярной миграции в качестве "ключевых стремлений" нового пятилетнего Глобального стратегического плана МОМ.



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Согласно заявлению, при полном финансировании МОМ могла бы обслуживать около 140 миллионов человек. В это число входят внутренне перемещенные лица и местные общины, которые их принимают.





"Нелегальная и вынужденная миграция достигла беспрецедентных масштабов, и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все более сложными", - заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп.

