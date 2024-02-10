



8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив за последние сутки

Министерство обороны Тайваня сообщило, что за последние 24 часа было обнаружено восемь китайских воздушных шаров, пересекающих Тайваньский пролив.



По данным ведомства, как минимум два воздушных шара пересекли остров, который Китай считает частью своей территории, несмотря на противодействие правительства Тайваня, который уже давно жалуется на воздушные шары и утверждает, что они представляют угрозу для авиации и что это попытка Китая оказать психологическое давление.



Несмотря на призывы Пекина к “единству”, большинство тайваньцев выступают против жизни под властью Коммунистической партии Китая.



