



"64 против 56 - это демократия". Кнессет принял закон об "основании разумности"



По окончании многочасовой дискуссии на пленуме Кнессета, сегодня ночью , 11 июля закон об ограничении “оснований разумности” был одобрен в первом чтении. Сразу после голосования лидер оппозиции Лапид и члены его партии возмущенно кричали на пленарном заседании "позор".



Министр юстиции Ярив Левин после утверждения закона написал на своем аккаунте в Telegram: "Мы продвинулись вперед" рядом с изображением израильского флага. Министр культуры и спорта Мики Зоар написал в Твиттере: "Принятый сегодня закон - это первый важный шаг на пути к исправлению судебной системы и восстановлению утраченного доверия общества к этой важной системе. Каждые несколько лет народ решает, кто вел себя разумно, а кто нет. Так работает демократия. Все просто".





Министр Шломо Карай также выразил удовлетворение: "64-56 - это демократия! И это только начало". Депутат Боаз Бисмут опубликовал фотографию себя и улыбающегося Левина и написал: "Маленький шаг для законодательства - большой шаг для демократии". Министр Май Голан также поздравила: "Да здравствует израильская демократия".





Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир присоединился к поздравлениям членов коалиции, а также призвал "законодательно закрепить всю реформу". По его словам, необходимо утвердить все пункты первоначального варианта реформы, включая изменение состава комиссии по назначениям судей, закон об отмене вето БАГАЦа и изменениях полномочий юридического советника правительства "Пришло время вернуть власть обществу и остановить правление хунты. Демократия возвращается в Израиль", - написал он.