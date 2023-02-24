



Стартовал Тель-Авивский марафон: побьет ли мировой рекорд Лона Чемтай?

Сегодня утром стартовал тель-авивский марафон Playtica, кульминацией проекта, как ожидается, будет установление нового мирового рекорда в женском отрезке на 10 км.



Этот сложный вызов приняла ведущая израильская бегунья Лона Чемтай Салпетер, которая возглавляет список из 30 лучших бегунов мира. Предыдущий рекорд составляет 30:01 минуты, он был установлен в Германии бегуньей Агнес Гебт.



Салпетер, которая среди прочего бежала в составе NN Running Team, в которую также входят олимпийский чемпион по марафонскому бегу, кенийец Элиод Кипчога и другие бегуны с мировым именем, в 2019 году сумела закончить дистанцию ​​за 30:05 минут, что было быстрее чем мировой рекорд на тот момент, но этот результат не был определен как официальный , потому что организаторы соревнований в Тибурге, Голландия, не соблюли все требуемые правила.



На предстоящий марафон прибыла команда Всемирной легкоатлетической ассоциации, что требуется по регламенту. Также были организованы команды от имени Израильской и Всемирной ассоциации легкой атлетики, чтобы обеспечить соблюдение всех правил.



Салпетер и другие лучшие профессиональные бегуны из Израиля и мира стартовали у гигантских стартовых ворот марафона на Сдерот Роках. Беговой маршрут проходит через Роке в Дизенгоф, из Дизенгофа в Сдерот Бен-Гурион, в Ибн Гвироль и обратно к финишным воротам на Сдерот Роке. Это ровная и скоростная трасса, на которой установлены десятки мест для болельщиков и зрителей.



Марафон Playtica Tel Aviv 2023 проводится в этом году в 15-й раз в самом центре города Тель-Авив-Яффо в пятницу. Мероприятие, инициированное муниципалитетом Тель-Авива-Яффо, проводится с участием более 40 000 бегунов и бегунов, которые принимают участие в одном из шести городских маршрутов, проходящих через город.



В рамках мероприятия стартовали различные забеги: марафон (42,195 км), полумарафон (21 км), забег на 10 км, забег на 5 км и велогонка для инвалидов, а уже вчера состоялся детский мини-марафон (800 метров и -1,5 км).



Кроме того, организаторы марафона поставили в этом году цель стать одним из самых экологичных марафонов в мире. Для достижения цели организаторы планируют собрать пластиковые стаканы и бутылки из-под воды вдоль маршрута и передать их для переработки.

