



"Совместная беременность" легендарных израильских близнецов

Ной и Хадар Карко (родились 29 июля 1998 года) - сестры-близнецы, израильские актрисы, ведущие, певицы и модели. Близнецы Карко родились в мошаве Гантон. Их отец - экскурсовод, а мать - продавец в компании часов. С раннего возраста они заняты в бизнесе моды, и уже в возрасте 6 лет были моделями фирм "Гали" и "Солог". С 2009 они - на детском канале ТВ, с 2011- участвуют в сериалах и реалити-шоу HOT и Yes. После того как они объявили о “совместной беременности”, теперь они снова вместе, конечно же, раскрывают вид эмбрионов, растущих в их животах. Сестры ожидают двух мальчиков с разницей всего в три недели. Нойя на 31-й неделе и Хадар на 34-й неделе беременности появились в кампании одежды для беременных для бренда Abishag Arbel.



Каков Ваш совет по беременности?



"Наслаждайтесь этим сумасшедшим периодом, празднуйте каждый момент, знайте, что трудности пройдут, всегда улыбайтесь и помните, что в конце этого сумасшедшего процесса наступает самое долгожданное событие в мире".





Что вы больше всего любите носить во время беременности?



"Люблю носить удобную и красивую одежду. Особенно светлых тонов".





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