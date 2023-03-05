



Репатрианты с камерой: сложно ли фотографу найти себя на рынке Израиля?

Алия-2022 грозится войти в историю. Но кто расскажет истории репатриантов без демонстрации сухих цифр?

Одни из тех, кто сможет это сделать – люди с камерой. Фотографы, которые теперь ведут свою деятельность на территории Израиля.



inst: @moqumella

Портфолио: https://tanyagoldberg.com/?fbclid=PAAaZJ-Sh_xvIstytfC6y8z4S_qZMkoav6GbBH4t61R-i8x_8roMS2I_HAR0w



– До переезда я была студенткой в Новосибирске. C детства знала, что меня фотография привлекает. Лет в 10 начала снимать на телефон. Помню то магическое ощущение, когда через фото увидела композицию, построенную по правилу золотого сечения. Понятия не имела, что у этого есть название, но чувство волшебства появилось. Классе в 9 увидела у тети зеркальный фотоаппарат. Она одолжила мне его, пока не заработаю на собственный.

В Израиле же жил мой любимый человек. Мы решили переквалифицировать наши отношения из отношений на расстоянии в жизнь вместе. Много разных факторов наложилось. Из-за ковидных ограничений я не могла приехать сюда в статусе туриста, как и он не мог приехать ко мне. Но все закончилось Happy End-ом, мы стали мужем и женой, теперь живем вместе.



Здесь довольно непросто находить клиентов. Когда я переезжала, изучила рынок и по моим наблюдениям среднестатистический израильтянин заказывает фотосессию себе на свадьбу. Все. Основная часть клиентов: туристы, русскоязычные жители. Сложности репатрианта меня обошли стороной, потому что я приезжала к тому, кто тут уже жил.



Первые несколько месяцев с момента переезда я только фотографировала. Уже здесь нашла себя в новом деле – это кинология. Стала специалистом по поведению собак и сейчас тренирую песиков.



Мне также в этом году пришла мысль выйти за границы своей зоны комфорта. Сделать мини-проект: серия фотосессий людей разных ремесел. Он пока в процессе и это ремесла от самой фотографии до… Не буду спойлерить, пока не закончу.



Inst: @teosweezy



– Перед переездом, последние 3 года работал с видеоблогерами. Монтировал видео на канал. За это время успел посотрудничать с большим количеством именитых ребят. (Илья Соболев, Дмитрий Масленников, Артем Каракоз (КАХА), Юра Кузнецовский, Валентин Фокин, Стас Ёрник, Артем Нечаев, Николай Полупанов (Лакер)). Успел поработать на 2 гос. проектах в киностудии. Это был потрясающий опыт работы. Сейчас продолжаю работать с блогерами, но уже колористом.



24 февраля после известных событий, я понял что в России мне не дадут спокойно жить, а учитывая что я всегда мечтал работать за границей понял что нужно что-то решать и сейчас. Сложностей особо не было, кроме этапа сбора документов и прохождения консульской проверки. Я записался на программу Таглит, чтобы познакомиться с Израилем, и после остаться. Таким образом я не платил за перелет. Но что касается документов, всё индивидуально, я встречал ребят у которых не было совсем проблем и также тех кому консул выкатывал большой список недостающих документов, что можно было увидеть его и забыть о переезде. В какой-то степени мне повезло или я просто лучше подготовился. Я приехал на МАСУ на программу Web Development, поэтому пока что это моё основное направление. Фотографирование больше для души и как подработка. Переход к фото, честно говоря, был спонтанный, уже здесь, я просто купил камеру и решил попробовать. А после наткнулся на американского фотографа, который делает портретные снимки. И меня затянуло. Даже купил такую же линзу. Сначала ставил свободную цену, работал на портфолио, сейчас повышаю стоимость и планирую запускать таргет. И как я говорил ранее, я с блогерами работаю колористом. Поэтому при фотографии это даёт большое преимущество.



inst: @mariavereschagina

– В стране исхода я работала в офисе. Фотографией занимаюсь с 2018 года. С конца 21 пошел хороший рост, это стало приносить доход, но я всегда была фотографом выходного дня и боялась бросить основную работу.

Путь был достаточно интересный. Из Челябинска я уехала учиться в Санкт-Петербург, жила за городом. Поэтому не могла после пар поехать домой, если были дела, из-за этого много гуляла. Снимала на телефон во время прогулок, в путешествиях.



На 4 курсе поехала по обмену в Грецию. Училась семестр и там решила снимать на камеру. После поездки стала больше снимать стрит, который во многом сформировал мою насмотренность. Взяла у родителей другую камеру и стала снимать людей. Сначала это были съемки за бесплатно, потом брала 500 рублей. Особо ничего не умела, но старалась. Стало интересно, как ретушировать, я почувствовала, что мне не хватает навыков. Брала какие-то мастер-классы, но всерьез не рассматривала фотографию очень долго.



После Санкт-Петербурга поступила в Москву, устроилась на работу. Время фотографировать было только на каникулах. Когда университет закончился, после карантина, с лета-осени я чуть активнее начала снимать. Не хотела загонять себя в какие-то рамки. Что это только хобби, что на этом не зарабатываешь. Параллельно, как примерный ученик, проходила обучения, дорогостоящие, энергозатратные. Горела, но не могла найти свой стиль. После консультации у фотографа стала более целенаправленно бить в одну точку. С этого момента все изменилось.



В Израиль мы планировали переезжать в 2023, потому что поженились только в июне, а брак до года – не брак. Но мобилизация все ускорила. Мы узнали, что переехать и получить статус для мужа можно. Собрали документы и здесь уже я для себя решила, что хочу заниматься фотографией.

Моя работа, моя главная цель – показать человека таким, какой он есть и подчеркнуть его красоту с моей точки зрения. Сохранять честность в кадре, без лишней мишуры. Дать ему себя таким запомнить.



Правда еще учусь на графического дизайнера, чтобы у меня всегда была какая-то опора помимо фотографии. Разные бывают ситуации и хорошо, если есть еще что-то, на чем ты можешь заработать. Это моя логика, которая меня в том числе успокаивает.



inst: @photopinki69



– В России я работала фотографом последние 4 года, снимала каталог для крупной компании, частные съемки и коммерческие. История фотографии длинная: мне было лет 12-13 и мы с подругами очень любили ходить фотографироваться на мыльницу, наверное делали это каждую неделю и каждый раз это новые места, хотелось обновить фотографии в ВК. И в какой-то момент одна из подруг приносит зеркалку, и мне так понравился результат, что я захотела свою. И вот на день рождение, когда мне исполняется 14 лет, мама покупает зеркалку, через несколько месяцев я иду на свой первый фотокурс, а параллельно изучаю Photoshop и Lightroom по видео урокам из YouTube.



О репатриации я узнала от мужа, точнее мы вместе это узнали от его двоюродной сестры еще зимой 2021 года. Изначально мы думали, что в Израиль поедет только муж (потому что у него еврейские корни), а я буду ждать его в России. Но тут мы узнали, что я тоже могу поехать, только нам нужно пробыть в браке год (поженились мы только в июле 2021 года). Все это время, пока мы ждали, муж собирал документы, подтверждающие еврейские корни. В итоге мы поехали на программу МАСА. У меня к счастью не было никаких проблем, потому что документами занимался муж. Но прощаться с близкими и родными конечно очень сложно, слез было много.



Тут конечно же хотелось бы продолжать работать фотографом и уже больше на себя, а не на компанию. Хотелось бы сделать свою выставку (надеюсь когда-нибудь это получится) и сотрудничать с крупными брендами.



Автор материала: Алекс Радбиль







