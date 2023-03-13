



Путешествие в "Страну Бамба"

Эсем Нестле открывает новый центр для посетителей "Бамба", который позволит заглянуть в процесс производства культового израильского снека в инновационном интерактивном режиме



Центр для посетителей был открыт в Кирьят-Гат, на фабрике "Бамба", расположенной в огромном промышленном кампусе, созданном компанией в этом городе.



Центр для посетителей, который был разработан и выполнен компанией "Индустрия - содержание, дизайн, технологии", расположен на фабрике "Бамба" в Кирьят-Гате и занимает площадь около 700 квадратных метров. Центр включает в себя инновационные технологии, огромные экраны, световые и звуковые дисплеи, которые обеспечивают увлекательный интерактивный опыт для всей семьи.



Посетителей центра приглашают в увлекательную историю путешествия, происходящую в "Стране Бамбы", в которой они принимают активное участие. Вход в "Страну Бамба" и пребывание в центре для посетителей начнется по прибытии в Кирьят-Гат и будет осуществляться с помощью "Бамба-буса" - специального автобуса, который заберет посетителей с железнодорожной станции в городе или с парковки рядом с фабрикой.



Чтобы заказать экскурсию в центр для посетителей, можно зарегистрироваться на специальном сайте www.bamba.co.il по цене 20 шекелей с человека. Часы работы центра: с воскресенья по четверг с 9:00 до 19:00 и по пятницам с 9:00 до 14:00. Экскурсия проводится в группах до 37 посетителей одновременно и рассчитана на возраст от 4 до 120 лет. Жителям Кирьят-Гата регулярно предоставляется скидка, а до конца апреля центр будет открыт для жителей приграничных с Газой территорий бесплатно.