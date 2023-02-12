



От Средиземного до Мертвого моря: уникальный велосипедный маршрут в Израиле

Региональный совет Гуш-Эцион продвигает амбициозную инициативу - прокладывание велосипедной дорожки от Средиземного до Мертвого моря. Маршрут начнется в Ашдоде, пройдет через 6 регионов, разнообразные ландшафты, родники, библейские места и места военного наследия. Он объединит разные уголки нашей прекрасной страны, ее граждан и нашу богатую историю разных эпох.



Мэры и главы местных советов выразили готовность поддержать этот проект и подписали запрос на планирование маршрута, которое уже ведется. Общая стоимость велосипедной дорожки несколько миллионов шекелей.



Гуш-Эцион считается одним из самых живописных мест для велосипедных пробегов благодаря уникальным маршрутам, проходящим между горами и водными источниками, а также потрясающему по своей красоте ландшафту, пролегающему на пути следования велосипедистов.



В то же время в Гуш-Эционе продолжается развитие Дороги Праотцов. Недавно министерство туризма и местная мэрия выделили на ее развитие миллионы шекелей.



"Мы рады, что смогли найти общий язык со всеми местными органами власти и объединиться вокруг замечательной инициативы – возведение уникальной велосипедной дорожки от Средиземного до Мертвого моря. Такой маршрут позволит широкой публике насладиться пейзажами Земли Израиля от равнин прибрежного района до гор Гуш-Эциона", - сказал глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман.



Фото: отдел туризма регионального совета Гуш-Эцион



