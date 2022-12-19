



Основатель SNOB TLV Антон Сазонов и Сули Манн про искусство без психотропных

22.12.22 состоится открытие иммерсивной выставки LUCID DREAM by Suli Mann. Но может стоит заглянуть чуть раньше за завесу осознанных снов и узнать, как именно создаётся искусство?



Для гостей выставки погружение в новую реальность начнётся уже с изучения карты. Направляясь в галерею, ты неизбежно сталкиваешься с запутанными каменными улицами старого Яффо. Узкие проходы и широкие ступеньки завлекают, пока на стенах мелькают яркие вывески. С разных сторон то и дело доносится знакомое “куда?”, а взгляд цепляется за человеческие фигуры. Чем больше их становится, тем ближе ты к цели.



В галерее Creators легкое предвыставочное безумие сочетается с вечернем спокойствием. Оно и понятно, одна из целей эксперимента: познакомить гостей с осознанными снами через сюрреалистический опыт. Добиться этого очень сложно, но возможно, о чём рассказал продюсер выставки Антон Сазонов, которого с трудом удалось вырвать из лап горящих дедлайнов и приближающегося открытия:– Сложным было практически всё. Нам нужно было покрытие, чтобы стереть ощущение твёрдого пола и найти людей, которые готовы делать что-то нестандартное практически невозможно. Здесь сидят люди в своих магазинчиках, 50 лет продают пуфики, одеяла. Им неинтересно ради искусства что-то делать прикольное. А здесь такая кросс-дисциплинарная история получилась, задействован театральный режиссер, художник по свету, по звуку, даже по запаху. Мы писали отдельный саундтрек для выставки. Сложно это собирать, чтобы все вместе работало.– вопрос, который задаешь, оглядываясь по сторонам и вспоминая, что по пути к галерее, на одной из стен, в соседстве с теми самыми пуфиками, красовалось граффити, нарисованное Сули.– С моей точки зрения искусство есть очень разное. Я не так давно на самом деле этим занимаюсь. Всегда любил это, но погрузился только когда открылась галерея и сообщество Creators (прим. автора: галерея открылась 7 месяцев назад). Есть конъюнктурное искусство, есть те, кто срисовывает, чем-то вдохновляется и есть небольшое количество людей, которые создают с нуля, транслируют свое видение мира. Так что у всех по-разному. В рамках галереи это очень просто происходит. Стоит мольберт, на нем стоит холст… Если мы говорим про живопись и художник… У нас есть резиденты проекта, они имеют возможность здесь работать и большое количество работ здесь было создано.Одна из резидентов, подарившая миру LUCID DREAM подключается к ответу. Девушка сочетает в себе культуры. Шорское Сули, означающее водную стихию соседствует с фамилией-псевдонимом Манн, создающей новое арабское имя еврейского происхождения. Сама художница признается, что любит арабский, а Яффо – ее единственный дом. Вместе с голосом, как по щелчку меняется локация. Вокруг уже не студия, а комната с высокими потолками, вокруг картины, а к стенке приставлен голубой велосипед. Вероятно, именно так многие представляют обитель художника:– Я уверена, что искусство – это процесс трансформации внешнего во внутреннее и обратно. В художнике рождается мысль, идея, он обликает свои эмоции и чувства в нечто осмысленное. Этот процесс создания искусства: превращение внутреннего хаоса в твой абсолют, идеал, микс твоих чувств. Для меня это всегда погружение. Начиная рисовать, я могу простоять так целый день, не есть, не пить, мне даже тяжело разговаривать с людьми. Я не могу вести с ними внятный диалог и когда я заканчиваю работу, это эмоциональное перенапряжение, будто написал экзамен. От сосредоточенности именно. Так же у меня были периоды, когда я хотела что-то нарисовать и не могла. Я просто брала листок бумаги и пыталась что-то высказать, но ничего не рождалась. Как я это преодолела: я разрешила себе делать некрасиво. Делать несуразицу, глупости. Потому что я самый жесткий критик для себя, перфекционист и очень сильно давила на себя сначала. Но я понимаю, что это так не работает. Нужно отпускать себя, давать себе расслабиться и быть неправильным, некрасивым, неточным. Но это всё ничто по сравнению с организацией выставки… Мы с командой старались задействовать все чувства человека, включая обоняние, слух, визуальные и тактильные ощущение. Формат выставки настолько новый, странный, необычный, что я до сих пор не знаю, как она будет выглядеть.В голове сразу всплывают слова, ранее сказанные Антоном: “Для меня наверно самое сложное то что я конечного результата себе до сих пор не представляю”. Они заставляют задуматься:Всё же над возможностью создать эту неизвестную реальность и погрузить гостей в сон работала целая команда: лауреат премии “Золотая маска” Семен Александровский в роли режиссера, саунд-дизайнер – Илья Розов, дизайнер по свету – Евгений Янов, специалист по дополненной реальности – Денис Россиев и специалист по технике – Андрей Долматовский. А для художницы опыт работы в команде и вовсе стал новым:– Каждый раз, когда мы встречаемся, все очень заряжаются. Я в первый раз почувствовала силу коллаборации, что такое вместе с кем-то что-то делать, ведь творческий процесс супер-закрытый и я никогда не могла делегировать, доверяла только себе. И этот процесс… доверить кому-то своё искусство, свою выставку, с кем-то это разделить, прислушаться к кому-то, это тяжелый, но интересный процесс, который очень мне понравился. Я чувствую, что эта выставка набирает силу за счёт того, что каждый накидывает свои идеи.Ты можешь прислушаться к Сули:– Это уникальный сюрреалистический экспириенс, на который мне самой интересно попасть. Прожить, прочувствовать. Погружение в себя,свои переживания и эмоции, ради которого мы построили выставку так, чтобы там не было толпы людей. Дать возможность освободиться от того, что окружает ежедневно и открыть для себя осознанные сны.– Это интересный новый формат и хочется верить, что люди любят узнавать что-то новое. Выставка иммерсивная, когда пространство оживает и разговаривает с тобой, ты можешь с ним взаимодействовать. В Израиле, где люди любят психоделические вещества, мы пытаемся создать психоделический опыт без веществ. Для нас это возможность транслировать людям идею о том, чтобы притормозить на секунду, выгрузиться из своей рутины и попробовать погрузиться в некое пространство, которое предлагает с собой поиграть, повзаимодействовать. Это всегда полезно. Почему все в последнее время медитируют без остановки? Потому что это возможность побыть собой, посмотреть внутрь себя, прислушаться к себе. И в целом, поскольку выставка взаимодействует с разными чувственными и эмоциональными аспектами человека, возможность погрузиться в свои воспоминания, прожить свои личные опыты. Мы стараемся исследовать такие форматы, которые человека все-таки подталкивают, а не просто посмотреть картинки красивые, веселые, сделать селфи…Или просто перейти по ссылке и приобрести билет, чтобы ответить самостоятельно. Без селфи, без психотропных, но с чувствами:Автор материала: Алекс РадбильЧтобы посмотреть галерею, кликните на фото.