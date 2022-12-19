Основатель SNOB TLV Антон Сазонов и Сули Манн про искусство без психотропных
22.12.22 состоится открытие иммерсивной выставки LUCID DREAM by Suli Mann. Но может стоит заглянуть чуть раньше за завесу осознанных снов и узнать, как именно создаётся искусство?
Для гостей выставки погружение в новую реальность начнётся уже с изучения карты. Направляясь в галерею, ты неизбежно сталкиваешься с запутанными каменными улицами старого Яффо. Узкие проходы и широкие ступеньки завлекают, пока на стенах мелькают яркие вывески. С разных сторон то и дело доносится знакомое “куда?”, а взгляд цепляется за человеческие фигуры. Чем больше их становится, тем ближе ты к цели.
В галерее Creators легкое предвыставочное безумие сочетается с вечернем спокойствием. Оно и понятно, одна из целей эксперимента: познакомить гостей с осознанными снами через сюрреалистический опыт. Добиться этого очень сложно, но возможно, о чём рассказал продюсер выставки Антон Сазонов, которого с трудом удалось вырвать из лап горящих дедлайнов и приближающегося открытия:
– Сложным было практически всё. Нам нужно было покрытие, чтобы стереть ощущение твёрдого пола и найти людей, которые готовы делать что-то нестандартное практически невозможно. Здесь сидят люди в своих магазинчиках, 50 лет продают пуфики, одеяла. Им неинтересно ради искусства что-то делать прикольное. А здесь такая кросс-дисциплинарная история получилась, задействован театральный режиссер, художник по свету, по звуку, даже по запаху. Мы писали отдельный саундтрек для выставки. Сложно это собирать, чтобы все вместе работало.
– А как создается искусство? – вопрос, который задаешь, оглядываясь по сторонам и вспоминая, что по пути к галерее, на одной из стен, в соседстве с теми самыми пуфиками, красовалось граффити, нарисованное Сули.
– С моей точки зрения искусство есть очень разное. Я не так давно на самом деле этим занимаюсь. Всегда любил это, но погрузился только когда открылась галерея и сообщество Creators (прим. автора: галерея открылась 7 месяцев назад). Есть конъюнктурное искусство, есть те, кто срисовывает, чем-то вдохновляется и есть небольшое количество людей, которые создают с нуля, транслируют свое видение мира. Так что у всех по-разному. В рамках галереи это очень просто происходит. Стоит мольберт, на нем стоит холст… Если мы говорим про живопись и художник… У нас есть резиденты проекта, они имеют возможность здесь работать и большое количество работ здесь было создано.
Одна из резидентов, подарившая миру LUCID DREAM подключается к ответу. Девушка сочетает в себе культуры. Шорское Сули, означающее водную стихию соседствует с фамилией-псевдонимом Манн, создающей новое арабское имя еврейского происхождения. Сама художница признается, что любит арабский, а Яффо – ее единственный дом. Вместе с голосом, как по щелчку меняется локация. Вокруг уже не студия, а комната с высокими потолками, вокруг картины, а к стенке приставлен голубой велосипед. Вероятно, именно так многие представляют обитель художника:
– Я уверена, что искусство – это процесс трансформации внешнего во внутреннее и обратно. В художнике рождается мысль, идея, он обликает свои эмоции и чувства в нечто осмысленное. Этот процесс создания искусства: превращение внутреннего хаоса в твой абсолют, идеал, микс твоих чувств. Для меня это всегда погружение. Начиная рисовать, я могу простоять так целый день, не есть, не пить, мне даже тяжело разговаривать с людьми. Я не могу вести с ними внятный диалог и когда я заканчиваю работу, это эмоциональное перенапряжение, будто написал экзамен. От сосредоточенности именно. Так же у меня были периоды, когда я хотела что-то нарисовать и не могла. Я просто брала листок бумаги и пыталась что-то высказать, но ничего не рождалась. Как я это преодолела: я разрешила себе делать некрасиво. Делать несуразицу, глупости. Потому что я самый жесткий критик для себя, перфекционист и очень сильно давила на себя сначала. Но я понимаю, что это так не работает. Нужно отпускать себя, давать себе расслабиться и быть неправильным, некрасивым, неточным. Но это всё ничто по сравнению с организацией выставки… Мы с командой старались задействовать все чувства человека, включая обоняние, слух, визуальные и тактильные ощущение. Формат выставки настолько новый, странный, необычный, что я до сих пор не знаю, как она будет выглядеть.
В голове сразу всплывают слова, ранее сказанные Антоном: “Для меня наверно самое сложное то что я конечного результата себе до сих пор не представляю”. Они заставляют задуматься:
Что же откроется миру 22.12? Что люди смогут наблюдать с 23.12 по 11.01?
Всё же над возможностью создать эту неизвестную реальность и погрузить гостей в сон работала целая команда: лауреат премии “Золотая маска” Семен Александровский в роли режиссера, саунд-дизайнер – Илья Розов, дизайнер по свету – Евгений Янов, специалист по дополненной реальности – Денис Россиев и специалист по технике – Андрей Долматовский. А для художницы опыт работы в команде и вовсе стал новым:
– Каждый раз, когда мы встречаемся, все очень заряжаются. Я в первый раз почувствовала силу коллаборации, что такое вместе с кем-то что-то делать, ведь творческий процесс супер-закрытый и я никогда не могла делегировать, доверяла только себе. И этот процесс… доверить кому-то своё искусство, свою выставку, с кем-то это разделить, прислушаться к кому-то, это тяжелый, но интересный процесс, который очень мне понравился. Я чувствую, что эта выставка набирает силу за счёт того, что каждый накидывает свои идеи.
Но зачем на эту выставку идти тебе?
Ты можешь прислушаться к Сули:
– Это уникальный сюрреалистический экспириенс, на который мне самой интересно попасть. Прожить, прочувствовать. Погружение в себя,свои переживания и эмоции, ради которого мы построили выставку так, чтобы там не было толпы людей. Дать возможность освободиться от того, что окружает ежедневно и открыть для себя осознанные сны.
Согласиться с Антоном:
– Это интересный новый формат и хочется верить, что люди любят узнавать что-то новое. Выставка иммерсивная, когда пространство оживает и разговаривает с тобой, ты можешь с ним взаимодействовать. В Израиле, где люди любят психоделические вещества, мы пытаемся создать психоделический опыт без веществ. Для нас это возможность транслировать людям идею о том, чтобы притормозить на секунду, выгрузиться из своей рутины и попробовать погрузиться в некое пространство, которое предлагает с собой поиграть, повзаимодействовать. Это всегда полезно. Почему все в последнее время медитируют без остановки? Потому что это возможность побыть собой, посмотреть внутрь себя, прислушаться к себе. И в целом, поскольку выставка взаимодействует с разными чувственными и эмоциональными аспектами человека, возможность погрузиться в свои воспоминания, прожить свои личные опыты. Мы стараемся исследовать такие форматы, которые человека все-таки подталкивают, а не просто посмотреть картинки красивые, веселые, сделать селфи…
Или просто перейти по ссылке и приобрести билет, чтобы ответить самостоятельно. Без селфи, без психотропных, но с чувствами:
Афиша | events.snob.co.il
Автор материала: Алекс Радбиль
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