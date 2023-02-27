



Невероятная выставка Heellusion в галерее Перископ

Коби Леви на этой неделе открыл выставку Heellusion в галерее "Перископ".



Леви получил неожиданное предложение от председателя "Друзей музея обуви" в Вайсфальце, Германия, которые приехали в Израиль специально на выставку, чтобы представить персональную выставку в музее, который является одним из самых уважаемых музеев обуви в своей области в мире.



В своем выступлении Бёттгер отметил, что у Коби Леви много поклонников в Германии, а модели его обуви, представленные в музее, вызывают большой интерес, и по этому случаю он пригласил дизайнера на персональную выставку его работ в знаменитом музее.



Обувь Леви украшает музейные коллекции и частные художественные собрания по всему миру и ноги знаменитостей, таких как Леди Гага, Нета Барзилай, Вупи Голдберг, Ферги (Black Eyed Peas) и других.



Леви предлагает, подмигивая, проницательный взгляд на окружающий мир. Он черпает вдохновение в ежедневных странствиях. В жизненном пространстве: животные, предметы, встречи с людьми - все это служит плодородной почвой для его творчества.



Выставка открыта до 18.3.23





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