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ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев
17.10.2022 13:33 Mignews.ua

ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев

17 октября враг снова атаковал Киев: на рассвете, когда город только начинал просыпаться, армия РФ направила 28 дронов-камикадзе "Shahed-136" на столицу Украины. 

Один из "шахидов" попал в жилой многоэтажный дом в центре Киева (Шевченковский район), в результате чего два человека погибли, четверо – пострадали, 19 человек и кот спасены. Эту информацию подтвердили и в Киевской городской государственной администрации, и в Офисе Президента Украины.

Соответствующие службы работали над последствиями атаки дронов-камикадзе. Спасателям удалось достать из третьего этажа поврежденного дома пани Анну – старушку, пережившую Вторую мировую войну. 

Видеоподборка взрывов в Киеве:


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Как проводилась операция по тушению пожара и спасению людей, смотрите в фоторепортаже.
 

ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев
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