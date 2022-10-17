



ФОТОРЕПОРТАЖ. Атака "шахидов" на утренний Киев

17 октября враг снова атаковал Киев: на рассвете, когда город только начинал просыпаться, армия РФ направила 28 дронов-камикадзе "Shahed-136" на столицу Украины.



Один из "шахидов" попал в жилой многоэтажный дом в центре Киева (Шевченковский район), в результате чего два человека погибли, четверо – пострадали, 19 человек и кот спасены. Эту информацию подтвердили и в Киевской городской государственной администрации, и в Офисе Президента Украины.



Соответствующие службы работали над последствиями атаки дронов-камикадзе. Спасателям удалось достать из третьего этажа поврежденного дома пани Анну – старушку, пережившую Вторую мировую войну.



Видеоподборка взрывов в Киеве:





* * *





* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



* * *



Как проводилась операция по тушению пожара и спасению людей, смотрите в фоторепортаже.

