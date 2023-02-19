



Заключенного заморозили насмерть в тюрьме: семья подала иск об издевательствах

Психически больной мужчина замерз насмерть в тюрьме Алабамы, согласно иску, поданному семьей мужчины.



Согласно иску, 33-летний Энтони Дон Митчелл поступил в отделение неотложной помощи больницы с температурой тела 22 градуса и через несколько часов врачи констатировали его смерть. Его доставили в больницу 26 января из тюрьмы округа Уокер, где он провел две недели.



Врач отделения неотложной помощи, который безуспешно пытался реанимировать Митчелла, написал: "Я считаю, что переохлаждение стало конечной причиной его смерти".



Митчелл, у которого была история наркозависимости, был арестован 12 января после того, как двоюродный брат попросил власти провести проверку его вменяемости, потому что он рассказывал о порталах в рай и ад в своем доме и, похоже, страдал психическим расстройством.



Согласно судебному иску, тюремные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Митчелл содержался голым в одиночной камере с бетонным полом. В иске предполагается, что Митчелла также могли поместить "в морозильную камеру на тюремной кухне или в аналогичную холодную среду и оставили там на несколько часов", потому что температура его тела была очень низкой.



"Ясно, что смерть Тони была противоправной, результатом ужасающих, злонамеренных злоупотреблений и преднамеренного безразличия", — написал в иске Джон С. Голдфарб, адвокат, представляющий семью. - "Многочисленные сотрудники исправительных учреждений и медицинский персонал стояли у открытой двери его камеры, чтобы понаблюдать и посмеяться над его состоянием".



В иске также обвиняется офис шерифа в сокрытии информации. Офис шерифа опубликовал заявление после смерти, в котором говорится, что Митчелл "был в сознании, когда покидал исправительное учреждение".



В иске фигурируют шериф округа Уокер Ник Смит и сотрудники тюрьмы в качестве обвиняемых.



Юристы, представляющие офис шерифа округа Уокер, заявили, что не могут комментировать ситуацию до завершения расследования.



Офис шерифа разместил фотографию арестованного Митчелла на своей странице в Facebook, добавив, что Митчелл "размахивал пистолетом и произвел как минимум один выстрел в полицейских", прежде чем убежать в лес.



На фото видно, что лицо Митчелла окрашено в черный цвет. Согласно иску, офицеры сказали члену семьи, что Митчелл сказал, что он выкрасил свое лицо в черный цвет, готовясь войти в портал в ад. Офицер сказал членам семьи, что они планировали "привести его в чувство", а затем "посмотреть, сколько у него осталось мозгов", говорится в иске.



Согласно иску, врач написал в заметках отделения неотложной помощи, что он "не уверен, при каких обстоятельствах пациент находился в заключении, но трудно понять ректальную температуру 22°С, когда кто-то находится в обычной тюремной камере", — цитирует врача иск.



Кэмерон Миксон, пресс-секретарь генерального прокурора Алабамы Стива Маршалла, заявил, что офису известно об этом, и трагический инцидент "расследуется правоохранительным органом Алабамы и Федеральным бюро расследований". По его словам, ведомство примет меры после завершения расследования.

