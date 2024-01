WSJ: Илон Маск принимает наркотики

The Wall Street Journal выступило с новой скандальной информацией. По данным источников издания основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск употребляет наркотики, и это беспокоит руководителей и членов правления его компаний.



"Самый богатый человек мира употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, часто на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении или отдают свои телефоны для входа, по словам людей, которые были свидетелями его употребления наркотиков, и других, кто знает об этом. Маск и раньше курил марихуану на публике и заявлял, что имеет рецепт на психоделический кетамин.



Например, в 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, которую устроил в Лос-Анджелесе. В следующем году он отрывался под волшебными грибами на мероприятии в Мексике. В 2021 году он употреблял кетамин для развлечения со своим братом, Кимбалом Маском, в Майами на домашней вечеринке во время Art Basel. Он употреблял запрещенные препараты с нынешним руководителем SpaceX и бывшим членом правления Tesla Стивом Юрветсоном.



Близкие к Маску люди говорят, что он продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин, и что они обеспокоены тем, что это может плохо повлиять на здоровье. Даже если этого не произойдет, это может повредить его бизнесу", - сообщает издание.



Опять же со слов источников издания, причиной отказа баллотироваться в совет директоров компании в 2019 году одной из бывших директоров Tesla Линда Джонсон Райс было именно поведение Маска. Линда была обеспокоена тем, что Маск принимал наркотики.



Линда Джонсон не была одинока в своих опасениях. Совет директоров Tesla в течение многих лет кулуарно обсуждал эти наркотические пристрастия Маска, однако этот сор никогда не выносили из избы, пока в 2023 году газета The Wall Street Journal не нарушила молчание.



В одном из номеров вышел материал, что Илон Маск употребляет микродозы кетамина, якобы от депрессии. Но на вечеринках “набирается” по полной.



Тогда в твиттере Маск написал, что кетамин является лучшим способом борьбы с депрессией, а антидепрессанты "зомбируют" людей. Позже он сообщил, что у него есть рецепт на кетамин.



Маск руководит шестью компаниями, среди которых соцсеть X, бывший Twitter; его туннельное предприятие The Boring Co; стартап по производству мозговых имплантатов Neuralink; и новая компания по созданию искусственного интеллекта xAI.