



Взломаны компьютеры в нью-йоркском офисе ФБР

В пятницу, 17 февраля, стало известно о том, что хакеры взломали компьютеры в нью-йоркском офисе ФБР.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из бюро.



"ФБР известно об инциденте. Мы работаем над получением дополнительной информации. Это единичный инцидент, который удалось локализовать", - сказано в заявлении.



Также уточняется, что по факту злонамеренной киберактивности ведется расследование. Когда именно произошел этот инцидент, не указано. По словам двух источников, сотрудники ФБР считают, что целью атаки были компьютеры, которые использовались для расследования случаев сексуальной эксплуатации детей.