



Выборы президента США: Трампа поддерживают больше, чем Байдена

Дональд Трамп пользуется большей популярностью в США, чем действующий президент Джо Байден.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса CBS News.



Участники опроса ответили на вопрос о том, за кого они намерены проголосовать на президентских выборах в 2024 году. 50% респондентов отдали предпочтение Трампу, 49% - Байдену.



При этом, 55% уверены, что Трамп сможет закончить второй срок правления, в то время, как относительно Байдена, чей возраст многих беспокоит, в этом уверены лишь 34%. Около 43% считают, что только Трамп из этих двух физически достаточно здоров, чтобы занимать пост президента, а 16% сказали, что Байден. Еще 12% опрошенных ответили, что они оба достаточно здоровы для руководства страной, а 29% считают, что они оба негодны.



Относительно стиля руководства, Байдена характеризуют как спокойного, предсказуемого, терпимого и заботливого. А Трампа описывают как провокационного, жесткого, энергичного, серьезного и интересного. Почти 75% избирателей уверены в том, что судьба демократии зависит от того, кто победит на выборах.