



Выборы президента США: Хейли официально выдвинула свою кандидатуру

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли официально начала свою предвыборную кампанию к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.



Она делает ставку на то, что ее беспрецедентная карьера цветной женщины, которая была губернатором Южной Каролины, прежде чем представлять США на мировой арене, сможет бросить вызов экс-президенту Дональду Трампу.



"Если вы устали проигрывать, доверьтесь новому поколению", — сказала она, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на выборах во время брифинга в городе Чарльстон.



Предвыборная кампания Хейли основана на ее опыте работы в ООН и ее происхождении. Она родилась в семье мигрантов из Индии.



"Поверьте мне, Америка — не расистская страна", - сказала она в своем выступлении.



