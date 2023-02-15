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Выборы президента США: Хейли официально выдвинула свою кандидатуру
15.02.2023 20:36 Алина Груднева

Выборы президента США: Хейли официально выдвинула свою кандидатуру

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли официально начала свою предвыборную кампанию к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.

Она делает ставку на то, что ее беспрецедентная карьера цветной женщины, которая была губернатором Южной Каролины, прежде чем представлять США на мировой арене, сможет бросить вызов экс-президенту Дональду Трампу.

"Если вы устали проигрывать, доверьтесь новому поколению", — сказала она, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на выборах во время брифинга в городе Чарльстон.

Предвыборная кампания Хейли основана на ее опыте работы в ООН и ее происхождении. Она родилась в семье мигрантов из Индии.

"Поверьте мне, Америка — не расистская страна", - сказала она в своем выступлении.

 

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