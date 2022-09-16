



Водители подали в суд на Tesla в связи с якобы ложными заявлениями об автопилоте

В жалобе Tesla и Маск обвиняются в том, что с 2016 года они обманчиво рекламировали технологию как полный автопилот или близкую к этому, хотя знали, что технология не совершенна, что делало автомобили небезопасными.



Бриггс Мацко, названный истцом, заявил, что Tesla сделала это, чтобы "вызвать ажиотаж" вокруг своих автомобилей, привлечь инвестиции, увеличить продажи, избежать банкротства, поднять цену своих акций и стать "доминирующим игроком" в сфере электромобилей.



"Tesla до сих пор не выпустила ничего даже отдаленно похожего на полностью самоуправляемый автомобиль", - сказал Мацко.



Иск, поданный в федеральный суд в Сан-Франциско, требует возмещения неопределенного ущерба для людей, которые с 2016 года купили или арендовали автомобили Tesla с функциями "autopilot" и "full self-driving".