



Власти случайно снесли дом американца, да еще и потребовали за это заплатить

Власти по ошибке снесли дом жителя Атланты и теперь требуют с него оплатить 68 тысяч долларов расходов за снос, а также угрожают лишить его права выкупа собственности.



Проживающий в Вест-Энде Эверетт Триподис не был уведомлен о том, что останется без своей недвижимости.



Точнее, власти отправили письменное уведомление о том, что район является непригодным для проживания, но не тому адресату. Дом, которому примерно 100 лет, американец купил вместе с матерью в качестве инвестиции, после чего семья занялась реконструкцией здания.



"Меня поражает, как они могли по ошибке отправить письма не на тот адрес. Однажды утром я прихожу и встречаюсь с подрядчиком, а дома уже нет. Все ушли. Ничего не осталось, кроме грязи", - возмутился Триподис.



Мужчина подал иску в суд с требованием возместить нанесенный ему ущерб, но власти отказались это делать. В ответ они и вовсе пригрозили лишить его права выкупа собственности, если он не оплатит расходы на снос. Против владельца даже подали ответный иск, что весьма его шокировало.



"Такое ощущение, будто после пощечины мне еще и наплевали в лицо", - добавил мужчина.



