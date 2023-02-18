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Визит Байдена в Польшу: раскрыты планы президента США
18.02.2023 20:39 Алина Груднева

Визит Байдена в Польшу: раскрыты планы президента США

Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к россиянам и непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину.

Такое заявление сделал спикер Совета безопасности Белого Дома Джон Кирби.

По его словам, обращение американский лидер намерен сделал в ходе своего визита в Польшу, запланированного на 21 февраля.

"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, найдут отклик у наших союзников и партнеров. И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу", - подчеркнул Кирби.

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