



Визит Байдена в Польшу: раскрыты планы президента США

Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к россиянам и непосредственно к президенту РФ Владимиру Путину.



Такое заявление сделал спикер Совета безопасности Белого Дома Джон Кирби.



По его словам, обращение американский лидер намерен сделал в ходе своего визита в Польшу, запланированного на 21 февраля.



"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, найдут отклик у наших союзников и партнеров. И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу", - подчеркнул Кирби.