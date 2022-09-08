



Вице-президент США посетит похороны Синдзо Абэ

Вице-президент США Камала Харрис отправится в Токио, чтобы присутствовать на похоронах Синдзо Абэ - бывшего премьер-министра Японии, который был убит.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Ее визит почтит память премьер-министра Абэ и подчеркнет важность его лидерства в отстаивании союза между Соединенными Штатами и Японией и продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявила пресс-секретарь Харрис Кирстен Аллен.



Кроме этого, Харрис намерена посетить Южную Корею в ходе поездки 25-29 сентября.



Напомним, что правительство Японии собирается потратить на похороны Синдзо Абэ внушительную сумму, превышающую 10 миллионов долларов.