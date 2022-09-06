



Япония потратит больше 10 млн долларов на похороны Синдзо Абэ

Общая стоимость проведения государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ обойдется в стране сумму, превышающую 1,6 миллиарда иен (больше 10 миллионов долларов).



Об этом сообщает Kyodo.



Изначально администрация премьер-министра Фумио Кисиды заявила, что потратит 249 миллионов иен на похороны Абэ.



Однако, сегодня японское правительство заявило о своем решении выделить дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда иен, чтобы покрыть расходы на безопасность и принять иностранных высокопоставленных лиц.



Отмечается, что увеличение расходов на церемонию может вызвать сильную негативную реакцию со стороны общественности.