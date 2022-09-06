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Япония потратит больше 10 млн долларов на похороны Синдзо Абэ
06.09.2022 20:56 Ольга Белозерова

Япония потратит больше 10 млн долларов на похороны Синдзо Абэ

Общая стоимость проведения государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ обойдется в стране сумму, превышающую 1,6 миллиарда иен (больше 10 миллионов долларов).

Об этом сообщает Kyodo.

Изначально администрация премьер-министра Фумио Кисиды заявила, что потратит 249 миллионов иен на похороны Абэ. 

Однако, сегодня японское правительство заявило о своем решении выделить дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда иен, чтобы покрыть расходы на безопасность и принять иностранных высокопоставленных лиц. 

Отмечается, что увеличение расходов на церемонию может вызвать сильную негативную реакцию со стороны общественности.

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