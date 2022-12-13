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В возрасте 96 лет умерла "последняя гавайская принцесса"
13.12.2022 03:44 Ольга Белозерова

В возрасте 96 лет умерла "последняя гавайская принцесса"

Эбигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, так называемая "последняя гавайская принцесса" умерла в возрасте 96 лет в воскресенье. 

О ее смерти было объявлено в понедельник утром во дворце Иолани, единственной королевской резиденции в Америке, где проживала гавайская монархия, сообщает Associated Press

Причина смерти "принцессы" не называется. 

У нее не было официального титула, но она была живым напоминанием о гавайской монархии и символом гавайской национальной идентичности. В ее родословную входила королевская семья, когда-то правившая островами, и ирландский бизнесмен, ставший одним из крупнейших землевладельцев Гавайев.

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