



В США зарегистрировано более 100 миллионов случаев заражения COVID-19

В США официально зарегистрировано более 100 миллионов случаев заражения COVID-19.



США достигли этого рубежа по состоянию на 21 декабря, сообщает ABC News.



Отмечается, что США стали первой страной, сообщившей об общем числе случаев в девятизначном диапазоне. Это показывают данные Ресурсного центра по коронавирусу Джона Хопкинса.



Доктор Джон Браунштейн, эпидемиолог и главный специалист по инновациям в Бостонской детской больнице, считает, что данные могут быть занижены.



Вероятно, существует несколько причин недостаточного количества зарегистрированных случаев, в том числе люди, которые делают тесты дома и не передают свои результаты должностным лицам системы здравоохранения, не знают, где пройти тестирование, или люди, которые предпочитают вообще не тестироваться.