



В США стартовали слушания по импичменту Байдену

В четверг, 28 сентября, в палате представителей США начались слушания по импичменту президенту Джо Байдену.



По данным информагентства АР, республиканец Джеймс Комер заявил, что законодатели располагают "горой доказательств", которые покажут, что американский лидер "злоупотреблял своей должностью ради финансовой выгоды для семьи".



По его словам, специальная комиссия продолжит "отслеживать деньги и собирать доказательства, чтобы обеспечить подотчетность американскому народу". Байдена обвиняют в сокрытии информации о финансовых делах своей семьи, в частности, сына Хантера, который вел международный бизнес.



"Нам осталось 62 часа до свержения правительства США, а республиканцы начинают кампанию импичмента, основанную на давно опровергнутой и дискредитированной лжи", - сказал в начале слушаний член палаты представителей, демократ Джейми Раскин.